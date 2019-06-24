المجلس العسكري يتفق على إطلاق سراح جميع معتقلي الحركات المسلحة

كشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، والمعروف بـ«حميدتي»، اليوم الاثنين على ان المجلس الانتقالي أتفق على إطلاق سراح جميع معتقلي الحركات المسلحة في البلاد.
وأضاف حميدتي ان : “المجلس شكل لجنة حكماء من 100 شخص للمساعدة في المرحلة المقبلة.
وأشار حميدتي إلى أن : “مشكلتنا أن المجلس التشريعي الانتقالي كيف يمكن لأعضائه تشريع قوانين وهم غير منتخبين وشرعيتهم أخذوها من المجلس العسكري”.
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