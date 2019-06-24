فرق شاسع بين دعم السعودية والإمارات وقطر للسودان

يستطيع المراقب للتقلبات في المنطقة عامة والسودان خاصة، أن يلاحظ الفرق الشاسع بين الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات للشعب السوداني في محنته الحالية، وما قدمته قطر التي تستمر في تضليلها الإعلامي مستهدفة جهود السعودية والإمارات.

وعقب إعلان الجيش السوداني في منتصف أبريل الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتولي زمام الحكم بعد أربعة أشهر من الإحتجاجات الشعبية، زاد التدهور الاقتصادي الذي كان يندد به المتظاهرون، فسارعت السعودية والإمارات إلى الإعلان عن تقديم مساعدات للسودان بقيمة 3 مليار دولار خصص منها نصف مليار دولار كوديعة في البنك المركزي بهدف دعم السياسات المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وتزامن الدعم المالي السعودي الإماراتي، مع تحركات حثيثة لاحتواء الأزمة والدفع نحو تعزيز إعادة الأمن والإستقرار وتشكيل حكومة مدنية، تنفيذاً لمطالب المتظاهرين، إلى جانب لقاءات متواصلة مع كافة الأطراف لتقريب الرؤى ووجهات النظر والوصول إلى حل ينهي الأزمة الحالية .

Advertisements

بالمقابل، سارعت قطر إلى دعم طرف على آخر، بحجة دعم المطالب الشعبية، خاصة بعد اقتناعها بان المجلس العسكري الإنتقالي لن يكون شريكها في وصول الإخوان إلى سدة الحكم، وتاكد لها ذلك برفض المجلس اللقاء بمبعوثها الذي وصل بشكل مفاجئ إلى مطار الخرطوم دون أي تنسيق.

ولم تكتفي قطر بإستهداف المجلس الإنتقالي العسكري، بل عملت على تأجيج الأوضاع وإثارة المتظاهرين وتحريضهم على إقتحام القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري، الأمر الذي أسفر عن المجزرة التي وقعت أمام مقر القيادة العامة، لتسارع قطر إلى إتهام المجلس العسكري بالوقوف ورائها ونشر التقارير المضللة التي تحمل المجلس المسؤولية.

ولم يكن هذا أخر الدعم القطري للسودان، بل عملت عبر أبواقها ووسائل إعلامها غير المهنية على استهداف الجهود السعودية الإماراتية، والتشكيك بها لإطالة آمد الأزمة وتحقيق أهدافها المعروفة بالفوضى في السودان.