البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الإريتري

ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم الاثنين أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيجمد أصولا إيرانية بمليارات الدولارات.

وحسب "رويترز" قال الوزير إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري. وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.

وأفاد منوتشين بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.

وقال الوزير الأميركي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "هذه العقوبات ليست عقوبات رمزية، بل تخسرهم مئات المليارات، وهي تهدف إلى قطع التمويل، والأموال التي تذهب إلى الحرس الثوري وغيره من المنظمات".

وأضاف منوشين "الرئيس كلفني أيضا بوضع ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع".