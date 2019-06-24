فرنسا: العقوبات ضد روسيا ليست نظاما دائما ويمكن إلغاؤها في أي وقت

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الاثنين، أن العقوبات ضد روسيا ليست بالأمر الدائم، ويمكن رفعها في أي وقت.

قال فيليب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف في لو هافر: "نحن نعلم أن العقوبات ليست نظاما دائما، ولكنها مرحلة يمكن إلغاؤها في أي وقت".

وأشار إلى أن "العلاقات بين البلدين لا تقتصر على العلاقات بين الدول، بل تعتمد أيضا على شعوبنا وأرضنا وماضينا الثقافي".

وأضاف أن "في بعض الأحيان تتقاسم بلداننا موقفا مشتركا، وأحيانا تكون المواقف مختلفة بعض الشيء، وهناك أيضا قضايا نواجه فيها اختلافات كبيرة".

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وتابع رئيس الوزراء الفرنسي "لكن في فرنسا نسمع في بعض الأحيان زعما بأن الحوار بين فرنسا وروسيا غير كاف. لكنني أريد أن أخبر كل شخص مستعد لسماع ذلك، أن هذا لا يتوافق مع الواقع".

وأكد أن الشركات الفرنسية ملتزمة بالسوق الروسي وبروسيا.

هذا ويزور رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، فرنسا اليوم الاثنين، يبحث خلالها مع نظيره الفرنسي، التعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والاستثمار والوضع في أوكرانيا وسوريا.