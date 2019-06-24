إشادات قوية ..ماذا قالوا عن العلاقات المتميزة بين السودان والإمارات؟

تتعامل دائما دولة الإمارات مع السودان، انطلاقا من علاقاتها القوية مع الشعب السوداني، إذ تبذل دولة الإمارات الكثير من أنواع الدعم الذي يوجه مباشرة في خدمة الشعب السوداني.

إشادات قوية

يقابل هذا الدور المهم للإمارات في دعم الشعب السوداني، بالعرفان، حيث يوجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مرارا وتكرارا شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها السودان من دون التدخل في شؤونه الداخلية مشدداً في ذات الوقت.

تعاون قوي

فيما أكد خبراء واقتصاديون وإعلاميون سودانيون على أهمية التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري بين بلادهم ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاروا في تعليقات إلى أن الدعم الاماراتي يسهم في دعم ميزان المدفوعات ويدعم الاقتصاد الكلي مما سينعكس ايجاباً على قيمة الجنيه السوداني.

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علاقات ممتدة

وقال النائب البرلماني السابق مبارك النور، ان علاقات السودان ودولة الإمارات ممتدة لسنوات طويلة وان هذه المبادرة الجديدة ستقدم حلولا لمشكلات الاقتصاد السوداني، وتحدث انفراجا كبيرا في الوضع البائس الذي خلفه النظام البائد ولايزال يعيشه أهل السودان

وتقدم النور بالشكر للأصدقاء الذين يحسون بألم السودان في هذا الوقت الدقيق، مؤكدا دعمه خطوات المجلس في علاقاته مع الخليج وخاصه السعودية والإمارات.

آلاف العاملين في الإمارات

وذكر "النور" أن مثل هذه المواقف تؤكد على عمق العلاقات الأزلية بين الشعوب، مشيرا إلى وجود عشرات آلاف السودانيين العاملين بدولة الإمارات العربية، قائلا "انا أثق ان السودانيين أوفياء وسيردون الجميل، واذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها.