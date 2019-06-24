إتجاه لفتح بلاغات ضد لجنة الأطباء المركزية

كشفت مصادر عدلية عن تحركات تقودها بعض الجهات ذات الصلة لفتح بلاغات ضد ما تسمى بلجنة الأطباء المركزية لترويجها ونشرها أرقام كاذبة حول ضحايا الأحداث الأخيرة.

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وقالت المصادر بحسب (smc) إن لجنة الأطباء المركزية تعتبر جسم غير شرعي ولا يمثل الأطباء مبيناً أن البلاغات سيتم فتحها لقيام اللجنة بنشر هذه الأرقام والشائعات غير الصحيحة، موضحة أن الأرقام التي قامت بنشرها اللجنة قامت بتضخيمها لخدمة أجندات خاصة بها للفت الرأي العام الخارجي تجاه السودان.

يذكر أن لجنة الأطباء المركزية والتي تعد أحد أذرع قوى الحرية والتغيير قد قامت بنشر أعداد كبيرة من الوفيات قالت أنها ضحايا الأحداث الأخيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)