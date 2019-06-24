10 مليارات جنيه حصيلة خسائر ديوان الزكاة بالولايات

أكد الأمين العام لديوان الزكاة محمد بابكر إبراهيم أن خسائر ديوان الزكاة بالإحتجاجات الأخيرة والتظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً بلغت 10 مليارات جنيه .

وأشار في تصريحات صحفية بحسب وكالة السودان للأنباء – إلى نهب السلع المعدة لفرحة العيد ببعض الولايات خاصة ولايتي النيل الأبيض وسنار .

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وأبان أنه تم نهب معدات المكاتب والمكيفات والمراوح بفروع الديوان ولفت إلى استرجاع بعضها ومحاكمة الذين تسببوا بذلك.

وعن ترتيبات الديوان للخريف أوضح الأمين العام وضع ميزانية ضخمة لامتصاص الصدمة الأولى للخريف في كل ولايات السودان لتخفيف الأذى على المتضررين.

وأضاف أنه تم رصد 60 مليار جنيه وتشكيل لجان لكوارث الخريف لرفع تقريرها للجنة المركزية وأشار إلى استعداد الديوان لزيادة الميزانية المرصودة للولايات التي تتعرض لكوارث كبيرة جراء الخريف، كما سبق وأن حدث بولاية سنار عند تعرضها للإسهالات المائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)