السلطات تحبط محاولة تهريب (4) الف برميل جازولين بنهر النيل

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة Advertisements احبطت الاجهزة الامنية في ولاية نهر النيل محاولة لتهريب(4) الف برميل جازولين من حصة الولاية المخصصة للمحطات العامة والزراعة توطئة لبيعها للمنقبين الاهليين المنتشرين في مناطق الولاية. واثنى والي نهر النيل اللواء عبد المحمود بحسب المكتب الصحفي للشرطة على الجهود التى تبذلها القوات النظامية للحفاظ على اقتصاد السودان وحمايته من المخربين .

وأكد والي نهر النيل ان القوات النظامية ستظل عيناً حارسة لامن واقتصاد البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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