تحالف “سوا” بجوبا يطالب بإلغاء قرار تعليق عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي

طالب تحالف” سوا ” بدولة جنوب السودان الإتحاد الأفريقي بضرورة إلغاء قرار تعليق عضوية السودان من الإتحاد حتى لايتأثر إتفاق سلام جنوب السودان الذي قامت برعايته الخرطوم .

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وقال إستيفن لوال نقور نائب المتحدث الرسمي بإسم التحالف بحسب (smc) إن السودان يلعب دوراً أساسياً في تنفيذ إتفاق السلام خاصة ملف الترتيبات الأمنية وتدريب القوات وإعادة نشرها، مؤكداً دور السودان الفاعل في منظومة الإيقاد مبيناً أن تعليق عضويته سيؤثر أيضاً في هذه المنظومة.

وأشار لوال إلى أن للسودان دور مؤثر في المفاوضات السابقة بين الحكومة وأطراف النزاع المسلح بجنوب السودان وفي إتمام توقيع الإتفاق، كاشفاً عن تحركات كبيرة تقوم بها دولة جنوب السودان للتوسط بين الحكومة في الخرطوم والحركات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)