السودان يدين الهجوم على مطار أبها بالسعودية

أدان السودان بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بالمملكة، ونتج عنه قتيل وأكثر من عشرين مصاباً من المدنيين، واعتبر استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً لهو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان يوم الإثنين،بحسب الشروق – إن استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً لهو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد مباشر لسلامة المدنيين، بما فيهم قاصدو بيت الله الحرام في موسم الحج.

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وأضاف أن استهداف استقرار وسلامة أراضي المملكة يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين.

وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع المملكة في وجه هذه التهديدات الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات التي تمثل الشرعية الدولية باتخاذ ما يلزم للتصدي لهذه التهديدات والقضاء عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)