افتتاح مراكز الكشف الطبي للحجاج بالخرطوم

أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم، يوم الإثنين، افتتاح جميع المراكز الصحية بالمحليات لأبوابها لإجراء الكشف الطبي للحجاج الفائزين بحج هذا العام 1440هـ بـ(21) مركزاً صحياً، بواقع (3) مراكز لكل محلية.

وأبانت الهيئة، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن المراكز الصحية بمحلية الخرطوم تشمل كلاً من مجمع فتح الرحمن البشير، مركز صحي الشجرة ومركز صحي الجريف غرب.

أما مراكز محلية جبل أولياء فتشمل مركز صحي تريعة البجا، مركز صحي القلعة ومركز صحي طيبة الكبابيش.

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وتشمل مراكز محلية أم درمان مركز صحي أبو سعد مربع (1)، مركز صحي ودنوباوي ومركز صحي حي العرب، ومراكز محلية كرري هي مركز عبودة، مركز صحي الحارة (17) ومركز الحارة (38)، وبمحلية أم بدة مركز صحي الرخا، مركز صحي المنارة ومركز صحي القوصي.

وبمحلية بحري مركز صحي الأملاك، مركز صحي الخوجلاب ومركز صحي الشعبية.

وبمحلية شرق النيل مركز صحي حلة كوكو، مركز صحي الشهيدة ندى ومركز صحي العيلفون.

وأوضحت الإدارة العامة للحج والعمرة الولائية أن سداد الرسوم سيتم عبر بنك الخرطوم وفروعه، وذلك عقب إجراء الكشف الطبي للحجاج، على أن يتم لاحقاً استدعاء الحجاج لإكمال إجراءاتهم في المراكز التي ستحدد في المحليات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)