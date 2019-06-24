حميدتي: لم يتم الاتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي

أكد نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى، أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال في لقاء نداء السلام والأمان الذي نظمته قيادات للإدارة الأهلية والشباب والمرأة بولاية جنوب كردفان في قاعة الصداقة بالخرطوم يوم الاثنين إن التغيير فى السودان حقيقى، وطالب بضرورة استغلاله بالطريقة الصحيحة. وأضاف دقلو: التغيير صنعه الشعب السودانى وساندته القوات المسلحة، لافتاً إلى أننا يجب أن نسعى للوصول إلى بلد يحكمها القانون مما يساعد فى تقدم البلاد.

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وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري بحسب الإنتباهة أون لاين – استعدادهم للجلوس في هذه القاعة والاتفاق مع كافة الجهات على الهواء مباشرة. ورأى حميدتي أنه يجب أن يتولى رئاسة الحكومة شخصيات مستقلة ومدنية. وأضاف: (منحنا الشرعية لقوى الحرية والتغيير ولن نقبل بعدم تطبيق الدستور)، مؤكداً ان مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الجهات للجلوس على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي.

وقال حميدتي إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة حكماء من مائة شخص للمساعدة في تلك المرحلة. وشدد دقلو على أنه لا يوجد معتقلين سياسيين حالياً في سجون السودان، مشيراً إلى أن المجلس سيطلق معتقلي الحركات المسلحة في البلاد.

وأشار إلى أن التهميش والظلم يثيران المشاكل مثلما حصل في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى، محذراً من أن عدم استغلال التغيير الحالي، يمكن أن يفاقم التهميش في البلاد. وألمح حميدتي إلى أن المجلس الانتقالي سيعالج المشاكل الاقتصادية بشكل جذري. وتعهد نائب الانتقالي بمواجهة أي تجاوزات ترتكبها قوات الدعم السريع، متهماً عناصر خارجية وبعض الضباط بانتحال صفة أفراد قوات الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)