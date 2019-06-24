وزير الخارجية الإريتري يصل الخرطوم للمرة الثانية خلال شهر

وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الإثنين، على رأس وفد إريتري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تعد الثانية من نوعها خلال نحو شهر.

واستقبل الوفد الإريتري، الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

ولم يذكر البيان بحسب الشروق – أي تفاصيل أخرى بشأن أعضاء الوفد ومدة الزيارة وبرنامجها.

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وكان رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، زار إريتريا، في 14 يونيو الجاري، واتفق مع رئيسها أسياس أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام المخلوع عمر البشير لعام ونصف العام.

وزار عثمان صالح الخرطوم، في 19 مايو الماضي، بعد قطيعة وتوتر في علاقات البلدين، استمرت لنحو 18 شهراً.

وخلال تلك الزيارة، أبدى صالح اهتمام بلاده باستقرار الأوضاع في السودان بعد الإطاحة بالبشير.

الخرطوم (كوشش نيوز)