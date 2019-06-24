تشكيل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة.

Advertisements

وكانت قيادات بارزة بقيادة المجلس العسكري الانتقالي أعلنت خلال الفترة الماضية أن هناك جهوداً لإكمال عملية السلام بالبلاد من خلال الاتصال بالحركات المسلحة، فيما أشارت قيادات تابعة للحركات الموقعة على اتفاقيات السلام أن قيادات المجلس العسكري الانتقالية منفتحة للتفاوض مع الحركات المسلحة.

ويرأس اللجنة بحسب شبكة الشروق – نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلوـ وعضوية رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)