الشيوعي السوداني يؤكد اهتمامه بالجمعيات التعاونية

أكد الحزب الشيوعي السوداني اهتمامه بالجمعيات التعاونية، و دور الحزب الفاعل في قيامها وتطويرها في معظم أقاليم السودان مشيراً إلى الجمعيات التعاونية التى أقيمت في مشروع الجزيرة مثل مطاحن قوز كبرو ومطاحن حلفا الجديدة التعاونية وغيرها.

وقال الاقتصادي القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الأستاذ سليمان حامد بحسب وكالة السودان للأنباء إن قراءة الحزب للواقع السوداني اكدت أن نمط التعاونيات السائد في البلاد هو شكل اجتماعي تشاركي نابع من صميم العادات والتقاليد السودانية الجماعية.

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