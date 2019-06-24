الشيوعي السوداني يؤكد اهتمامه بالجمعيات التعاونية

التاريخ: 24-يونيو-2019
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أكد الحزب الشيوعي السوداني اهتمامه بالجمعيات التعاونية، و دور الحزب الفاعل في قيامها وتطويرها في معظم أقاليم السودان مشيراً إلى الجمعيات التعاونية التى أقيمت في مشروع الجزيرة مثل مطاحن قوز كبرو ومطاحن حلفا الجديدة التعاونية وغيرها.
وقال الاقتصادي القيادي بالحزب الشيوعي السوداني الأستاذ سليمان حامد بحسب وكالة السودان للأنباء إن قراءة الحزب للواقع السوداني اكدت أن نمط التعاونيات السائد في البلاد هو شكل اجتماعي تشاركي نابع من صميم العادات والتقاليد السودانية الجماعية.
وأشار إلى النظرة القاصرة للحكومات السابقة التي عملت على التقليل من دور التعاونيات لاعتبارات ورؤى مختلفة.
ولفت الانتباه إلى أن التعاونيات في الأصل وليدة النظام الرأسمالي فهي قد بنيت على نمط الشركات التجارية مع بعض التعديلات في الفكرة الأساسية لتصبح أكثر جماعية ولا تكون تابعة لفرد أو عدد محدود من الاشخاص، ويكرس دورها في تخفيف أعباء الحياة على من ينتسبون اليها.
وانتقد سياسة التمكين التي انتهجها النظام السابق للاستيلاء على الجمعيات التعاونية من خلال سن القوانين المختلفة، مستعرضاً توجه الحزب في العمل على إلغاء القوانين كافة التي تنحرف بالعمل التعاوني عن دوره الأساسي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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