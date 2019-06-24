- 1/2
- 2/2
التاريخ: 24-يونيو-2019
25 مشاهدة
أصدر بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، مبرراً ذلك بتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وقال البنك في إعلان عممه على كثير من وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، إن الفئة النقدية الجديدة تحمل علامات تأمينية تغلب عليها الزراعة واللون الأزرق إلى جانب صورة لصومعة غلال وقندول ذرة في الواجهة.
وبحسب الانتباهة تضمنت الورقة صورة لزهرة الكركدي وشريط تأمين متحرك، بينما حوت خلفية الورقة صور لمزارعين وشلال جبل مرة وجبال التاكا وقندول دخن. وأشار البنك إلى أن طرح هذه الفئة يأتي في إطار مسؤولياته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وطبع البنك المركزي في وقت سابق من العام الجاري فئات جديدة بقيمة (100 و200 و500) جنيه، في إطار خطوات لحل مشكلة السيولة التي حدد نهايتها بحلول أبريل الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : تعرف على مواصفات الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.