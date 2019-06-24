بالصور : تعرف على مواصفات الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 جنيه

أصدر بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، مبرراً ذلك بتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وقال البنك في إعلان عممه على كثير من وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، إن الفئة النقدية الجديدة تحمل علامات تأمينية تغلب عليها الزراعة واللون الأزرق إلى جانب صورة لصومعة غلال وقندول ذرة في الواجهة.

وبحسب الانتباهة تضمنت الورقة صورة لزهرة الكركدي وشريط تأمين متحرك، بينما حوت خلفية الورقة صور لمزارعين وشلال جبل مرة وجبال التاكا وقندول دخن. وأشار البنك إلى أن طرح هذه الفئة يأتي في إطار مسؤولياته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وطبع البنك المركزي في وقت سابق من العام الجاري فئات جديدة بقيمة (100 و200 و500) جنيه، في إطار خطوات لحل مشكلة السيولة التي حدد نهايتها بحلول أبريل الماضي.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)