علي الحاج يفجر المفاجآت حول ماجرى في 11 أبريل

كشف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج تفاصيل جديدة حول ما جرى في 11 أبريل.

وقال في برنامج حوار مفتوح على قناة النيل الأزرق إن ما حدث لم يكن انقلاباً ولا ثورة، بل كان هناك توتر من جهتين، حيث كان البشير يطالب بفض الاعتصام ونحن ضد فضه بالقوة.

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وهو عمل غير مقبول من كل الجهات وهي واحدة من الموضوعات التي أدت إلى خلافات وجعلت المنظومة الأمنية تتخذ قراراً بازالة رأس النظام وإنهاءه.

ويحسب الانتباهة أضاف علي الحاج: (إن ما جرى ليس انقلاباً وهؤلاء ليسوا انقلابيين لأن للانقلابات إجراءات معلومة ومحددة من بيان أول ومجلس وزراء وإجراءات متتالية وما تم كان إسعافاً وإجراء طاريء وهي عملية تمت بسلام وقد أبلغت الأفارقة الذين التقيناهم بذلك وهو موقف مشرف نفترض لو استجابوا للبشير وقامو بضرب المعتصمين لحدثت مجزرة كبيرة).

وحول أحداث قرطبة قال علي الحاج: (نعلم من يقف وراء هذه الأحداث وحتماً هي ضد الحرية والديمقراطية وتعرفنا علي مرتكبيها لكن ليس على وجه الدقة وهي أحداث مسيسة ولكننا كنا حريصين على عدم فتح باب للعنف والعنف المضاد والآن هناك دمار في جامعة الخرطوم ومستشفى الجامعة ومسجد الجامعة والداخليات والكليات من المسئول عن هذا كله ؟).