مدني تستهدف تطعيم 168,338 طفلاً

دشن المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، جمال دفع الله، يوم الإثنين، في شارع النيل بمدني، انطلاقة حملة التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال ونقص فايتمين (أ)، بحضور مدير الشؤون الصحية ومديري تعليم الأساس والوحدات الادارية ورئيس منظمة الهلال الأحمر السوداني بالمحلية.

وأكدت مدير إدارة التحصين بالمحلية، مواهب مدثر، جاهزية الكوادر الطبية والفنية والتقنية لتحقيق أهداف الحملة التي ستستمر عشر أيام، وأعلنت أن جملة المستهدف بالمحلية 168,338 طفلاً وطفلة، مشيدة بدور اللجنة العليا في الترتيب والتنظيم، مؤكدة استلام كل معينات العمل منذ وقت مبكر.

وثمن المدير التنفيذي دور إدارة التحصين بالمحلية في تعزيز مناعة الأطفال عبر التطعيم الروتيني والحملات القومية والولائية، مناشداً إدارات تعليم الأساس والتعليم قبل المدرسة والمواطنين بالتعاون مع الأتيام العاملة حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة.