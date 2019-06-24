عاجل.. إطلاق نار على مسجد في سبتة بإسبانيا

أطلق شخصين مقنعين النار صباح اليوم، على مسجد في جيب سبتة الإسباني شمال المغرب، دون التسبب في وقوع إصابات.
وقال متحدث باسم مديرية سبتة إنّ "ثمة آثار 3 رصاصات على مسجد في وقت مبكر من صباح اليوم"، موضحا أنّ الشرطة تجري تحقيقا بشأن "شخصين ملثمين هربا على متن دراجة نارية"، ولم يسفر الهجوم عن إصابات.
وتضم سبتة إحدى المدينتين الخاضعتين للإدارة الإسبانية في شمال المغرب مع مليلة، عددا كبيرا من المسلمين يبلغ 37 ألف شخص من أصل 85 ألف نسمة كما يفيد اتحاد المسلمين في إسبانيا.
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