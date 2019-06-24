فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من تقليص التزاماتها النووية

قال دبلوماسيان أوروبيان اليوم الإثنين، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أرسلت تحذيراً دبلوماسياً رسمياً لإيران من العواقب الخطيرة التي تواجهها طهران إذا قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
ولم يتضح ما العواقب التي قد تواجهها إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.
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