السنونو والجواميس.. تعرف على أغرب ألقاب المنتخبات الإفريقية (فيديو)

منتخبات إفريقيا تتسم بتنوع وتميز أسمائها بسبب الطبيعة المختلفة من بلد لآخر والحيوانات والثقافات الموجودة.

وأوضح تقرير مصور أذاعته قناة الغد الاخبارية، أن العديد من الألقاب معروفة بالنسبة للكثيرين مثل الفراعنة وأسود الأطلس ونسور قرطاج والأفيال الإيفوارية، فماذا عن أغرب أسماء المنتخبات الأخرى؟، حيث يلقب منتخب بنين بـ”السناجب” فهي أمة صغيرة تسعى للتألق.

وأوضح التقرير أن اللقب اختير فى عام 1960 بعد استقلال بنين عن فرنسا، مشيرًا إلى أن منتخب غنينيا بيساو يلقب بـ djurtus “الثعالب”، أما منتخب كينيا يلقب بنجوم الهارامبي وهي كلمة سواحلية تعني التقاء، حيث الاسم يعطي انطباعًا لوحدة الفريق وقوته وتفاهمة.

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وأشار إلى أن منتخب بوروندي يلقب “بالسنونو”، نسبة إلى الطائر الذي ينتشر فى أرجاء البلاد، أما منتخب مدغشقر يلقب بـ”باريا”، وهو نوع شهير من الجواميس فى مدغشقر، أما المنتخب الأنجولي يلقب بـ palancas، وهي كلمة إسبانية تعني الغزلان السوداء.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، ويشارك بها 24 منتخب، وينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.