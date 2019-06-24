لوجود خطر على حياته.. الكاميرون تستبعد لاعبها من كأس الأمم

وأوضح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي بالقلب، مما يعرضه لخطر موت مفاجئ نتيجة للمجهود الزائد.
وقال الاتحاد الكاميروني في بيان: "تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين ولم يسيطروا على دموعهم".
وأتم البيان "تم تقديم استئناف لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل قبول استبدال اللاعب".
ويلعب تاجوي ضمن صفوف كروزيرو البرازيلي، وكان قد انتقل إلى مارتيميو البرتغالي على سبيل الإعارة.
يذكر أن المنتخب الكاميروني يحمل لقب كأس الأمم بعد التتويج بلقب النسخة السابقة في الجابون 2017، على حساب مصر في المباراة النهائية بعد الفوز بهدفين لهدف، للتتويج بالنجمة الخامسة وتقلص الفارق مع مصر التي تحتل صدارة المنتخبات المتوجة باللقب القاري بـ7 ألقاب.
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