أدان السودان بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بالمملكة، ونتج عنه قتيل وأكثر من عشرين مصاباً من المدنيين، واعتبر استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً لهو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان يوم الإثنين، إن استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يومياً لهو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد مباشر لسلامة المدنيين، بما فيهم قاصدو بيت الله الحرام في موسم الحج.
وأضاف أن استهداف استقرار وسلامة أراضي المملكة يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين.
وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع المملكة في وجه هذه التهديدات الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات التي تمثل الشرعية الدولية باتخاذ ما يلزم للتصدي لهذه التهديدات والقضاء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يدين الهجوم على مطار أبها بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.