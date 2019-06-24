وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المرسوم أوضح أن القيود المفروضة ستبقى سارية المفعول، حتى نهاية عام 2020، حيث تدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014.
وفي أغسطس عام 2014، وقع بوتين على مرسوم حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والأجبان والمواد الغذائية إلى روسيا من الدول التي فرضت قبل ذلك عقوبات ضد روسيا، وهي: الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا والنرويج.
ومع استمرار العقوبات الغربية، مددت روسيا أيضا ردها عليها، وكان التمديد الأخير حتى نهاية عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يمدد حظر واردات الغذاء من الدول التي تفرض عقوبات على روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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