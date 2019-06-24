بـ"مصر".. عاملان يمزقان جسد نجل عمتهما بسبب "بوست" على فيس بوك

مزق عاملان جسد نجل عمتهما بسبب قيامهما بكتابة "بوست" على موقع فيس بوك يحتوي على سب للمجني عليه الذي جاء لمعاتبتهما، فنشبت مشاجرة اعتديا خلالها المتهمان عليه بسلاح أبيض، وتم نقل المصاب لمستشفي قليوب.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة قليوب من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا دائرة المركز.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية وتبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م ج ش" 16 عاما، طالب، مصاب، وتم نقله لمستشفي قليوب التخصصي وحجزه للعلاج، وطرف ثان "ا ج س" 23 عاما، وشقيقه "ي" 18 عاما، عامل بمحل الأول، نجلى عمة المجني عليه.

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وبإجراء التحريات تبين قيام الطرف الثاني بالاعتداء بالسب والشتم على الطرف الأول عبر موقع "فيس بوك " واليوم ولدي حضوره لمعاتبتهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيص " كتر" محدثًا ما به من إصابات وفرا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10786 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م، وجار العرض على النيابة.