أخبار لا تفوتك| دعوات لعودة المفاوضات.. ورسالة مصرية هامة (موجز)

الخرطوم تدشن مبادرة لصيانة الطرق وإزالة آثار الأحداث الأخيرة

دشن العاملون بمحلية الخرطوم مبادرة لصيانة وتأهيل البنيات التحتية للطرق المتضررة من الأحداث الأخيرة.

واكد اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي معتمد المحلية تنسيقهم مع جميع الجهات ذات الصلة لإعادة تأهيل البنيات التحتية والمرافق الخدمية المتضررة جراء الاحداث، قاطعاً بأن أعمال الترميم للبنيات التحتية ستشمل كل أرجاء الخرطوم، مناشداً المواطنين بالمشاركة في إعادة أعمار آثار الأحدث الأخيرة كل علي قدر استطاعته من منطلق إن الوطن للجميع.

من جانبه أكد رئيس الهيئة النقابية للعاملين بالمحلية عوض حامد المشاركة الفاعلة من جميع العاملين في تدشين المبادرة بمشاركة الضباط الإداريين والمهندسين والموظفين والعاملين بمختلف درجاتهم ومسمياتهم، مشيداً بمواطني المنطقة والذين التقطوا قفاز المبادرة بإعلانهم المشاركة في المبادرة لدرء جميع أثار التخريب بالطرق.

خبير إستراتيجي يدعو لتيسير المفاوضات بالسودان

أكد الدكتور أيمن شبانة نائب مدير مركز حوض النيل بمركز الدراسات الأفريقية أهمية وجود وسطاء خارجيين لتيسير المفاوضات بين المجلس العسكري الإنتقالي والحركات المسلحة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق ذلك في ظل حرص الحركات على عدم التصعيد، وعدم مشاركتها في الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير أواخر مايو.

وأوضح د. شبانة في مقال له بعنوان “هل تهدد الحركات المسلحة الانتقال السياسي في السودان؟” أن جميع الحركات أكدت تمسكها بوحدة السودان وعدم وجود نوايا انفصالية لديها، لكنها ظلت تمثل هاجسًا لدى السودانيين، نظرًا لتشرذمها واختلاف رؤاها لإدارة المرحلة الانتقالية، وتحديد آليات تسوية الصراع في البلاد.

وقال إن الحركات تفتقر للتوافق فيما بينها، “الأمر الذي يُفسّر الانقسام في مواقفها والاشتباكات المسلحة فيما بينها”. كما أنها تفتقر للتماسك الداخلي، وهو ما يبرر كثرة الانشقاقات داخلها.

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وأشار إلى مقترح بعض الحركات بالتفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي في منابر مختلفة عما يجري بالخرطوم، مع تقسيم الفترة الانتقالية إلى مرحلتين؛ تخصص أولاهما لمخاطبة الحركات المتمردة والجلوس معها لتحقيق السلام، فيما تُرتّب الثانية لإجراء انتخابات عامة.

سامح شكري: التوافق السوداني هو المخرج لحل الأزمة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا مجال من قبل مصر لطرح أفكار توافقية بشأن الوضع في السودان، لأن هذا شأن سوداني داخلي، مشددا على ضرورة أن يحدث توافق سوداني على أسس المبادرات والفكر السوداني من أجل حل الأزمة وتحقيق الاستقرار، والتوصل لحكومة انتقالية وخطة للمستقبل.

وأضاف شكري في حوار مع قناة "روسيا اليوم" على هامش زيارته الحالية لموسكو، أن مصر تدعم الحل السلمي للأزمة اليمنية، وتبذل مساعي دعما للشرعية هناك من خلال تأمين البحر الأحمر ومنطقة باب المندب من أي اعتداء أو تجاوز، وتدعم المسار السياسي من خلال مجهودات الأمم المتحدة؛ من أجل عودة الاستقرار على أساس مخرجات الحوار الوطني.

إعفاء الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير اليوم “الإثنين” قراراً بالرقم 74 قضى بإعفاء معتصم عبد السلام الأمين العام لحكومة الولاية من منصبه.

وأصدر الوالي قراراً بالرقم 75 بتكليف عادل محمد الحسن الخطيب أمينا عاما لحكومة الولاية.