موسكو: يقلقنا تحويل سوريا إلى أرض نزاع بين إيران وإسرائيل وواشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار.

وعلى صعيد الوضع في سوريا أكد الوزير الروسي أن موسكو تعمل مع الأمم المتحدة من أجل استكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.



وأعرب لافروف، عن قلقله بسبب تحويل سوريا إلى أرض نزاع بين إيران وإسرائيل وواشنطن.