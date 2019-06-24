قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون، أمس الأحد، عندما انهارت خيمة كبيرة في منطقة بارمر بولاية راجاستان غربي الهند، بسبب أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة رعدية. وقال نيراج ميشرا المسؤول المحلي في بارمر لـ"رويترز"، إن الحادث وقع أثناء حضور سكان لمناسبة دينية. Advertisements وأضاف أن بعض الأشخاص لقوا حتفهم صعقا بأسلاك الكهرباء التي سقطت عليهم مع انهيار الخيمة، في حين لقي الباقون حتفهم بسبب الركام الذي سقط عليهم، موضحًا أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خيمة تنهار وتقتل 14 شخصا وتصيب 50 آخرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.