قيادي بالتنسيقية يصف الاتفاقيات بين المجلس وقحت بالإقصاء السياسي

من جانبه، أعلن القيادي بالتنسيقية علي أكد، رفضهم للمبادرة الإثيوبية جملة وتفصيلاً، وقال: “المبادرة الإثيوبية تمارس ذات الإقصاء السياسي الذي سيعمق الأزمة ولن يعالجها، كما أنها تمثل تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية لأنها خاضت في تفاصيل الحل السياسي بشكل دقيق من حيث النسب والأرقام لتفاصيل الحكم الانتقالي”.
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