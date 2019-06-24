أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير اليوم “الإثنين” قراراً بالرقم 74 قضى بإعفاء معتصم عبد السلام الأمين العام لحكومة الولاية من منصبه. وأصدر الوالي قراراً بالرقم 75 بتكليف عادل محمد الحسن الخطيب أمينا عاما لحكومة الولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.