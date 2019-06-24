بلجيكا تستجوب شخص بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية

استجوبت النيابة البلجيكية، مواطنا للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي على السفارة الأمريكية.

ذكر ذلك موقع الإذاعة والتلفزيون البلجيكي، اليوم الاثنين، وقال "تم توقيف مواطن بلجيكي، يوم السبت الماضي، وسط بروكسل من قبل الشرطة الفيدرالية للاتشباه في تخطيطه لهجوم ضد السفارة الأمريكية هناك".

وأوضح التقرير أن المشتبه به كان يخضع لرقابة السلطات الأمنية لوقت طويل.

ونقل الموقع عن النيابة العامة أنه جرى استجواب المشتبه به، يوم الاثنين، ووضعه قيد الاحتجاز بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي، فيما أنكر المشتبه به التهم الموجهة إليه.