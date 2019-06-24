السودان: عدم الاستقرار يشل تداولات الأسواق الموازية للعملات

تشهد أسعار العملات في تداولات الأسواق الموازية حالة من عدم الاستقرار في تداولات اليوم الاثنين. و تراوح سعر شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية اليوم الاثنين مابين ٧٥_٧٩ جنيه عبر الإجراءات المصرفية . واكد متعاملون مع الأسواق الموازية على ارتفاع متواصل لأسعار شراء، وبيع الدولار في الاسواق غير الرسمية.

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