الكشف عن تفاصيل محاكمة شبكة لتهريب حبوب عبر مطار الخرطوم

كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة حول محاكمة شبكة متهمة بتهريب (25) طرداً لخمسة أنواع من الحبوب ومستحضرات التجميل الممنوعة عبر مطار الخرطوم، ويواجه الاتهام فيها (5) متهمين من بينهم سائق عربة بشركة بريد وبرق بوسط الخرطوم، وتأجران بأم درمان وفردان تابعان لجمارك الخرطوم.

وقال المتحري لدى مثوله أمام المحكمة الجنائية بحري حسب صحيفة المجهر، أن الشاكي أبلغ الشرطة عن ضبط شبكة تهرب البضائع. وقال المتحري انه استجواب الشاكي وشاهدي الاتهام ومن ثم تم إرسال عينات للفحص بموجب خطاب من النيابة للإفادة حول فحص المعروضات التي أخذت كعينات وقدم فيها مستندات، أكدت نتيجة التقرير أن المعروضات غير مصرح التعامل بها وتداولها، ولم ينكر المتهمون إفادتهم التي تليت عليهم. حددت المحكمة جلسة لسماع إفادات جهاز الأمن كشهود اتهام في القضية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)