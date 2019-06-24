مكتب العمل يستدعي المدير العام لمستشفى الخرطوم للأورام (الذرة)

استدعى مكتب العمل، المدير العام لمستشفى الخرطوم للأورام (الذرة) د. أحمد عمر، للحضور يوم الأربعاء المقبل للتحقيق في فصل موظفين متعاونين بدون تحقيق أو محاسبة.

وتمت تلك الخطوة نتيجة لتقدم عدد من الموظفين المتعاونين المفصولين شكاوى ضد إدارة المستشفى لفصلهم تعسفياً من العمل.

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ونين المفصولين 6 متعاونين، وكان مكتب العمل قد سبق واستدعى إدارة المستشفى للتحقيق في فصل أخصائية التغذية أسماء صديق بدون إنذار.

وفي السياق رفض المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلف د. بابكر إلغاء قرارات نقل الموظفين من أعضاء اللجنة المطلبية بمستشفى الذرة، وبحسب صحيفة الجريدة أحال الشكوى التي تقدموا بها ضد إدارة المستشفيات، إلى مدير إدارة المستشفيات د. محمد إبراهيم، في وقت الغى قرارات نقل الموظفين بمستشفى الخرطوم التعليمي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)