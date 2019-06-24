زوج يقتل زوجته ضرباً وبرصاص بشرق النيل

خيم الحزن على إحدى الأسر الفاضلة بشرق النيل وذلك على إثر قيام أحد الأزواج بإنهاء حياة شريكة حياته التي تقاسمت معه سنوات الحياة بحلوها ومرها ولم تبخل عليهم الأيام وأنجبا خمسة من الأبناء شبوا عن الطوق واختاروا مسارهم في الحياة وظلت الزوجة تسعى من أجل مساندة الزوج في توفير العيش الكريم لأسرتها ومن خلال عملها الذي يدر عليها دخلاً معقولاً.

ويقول أحد أقارب الزوجة حسب صحيفة الدار، بأنهم كثيراً ما تدخلوا لإنهاء الخلافات التي تحدث بين الزوج وزوجته ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن تمتد أيادي الزوج إلى زوجته بالأذى إلى أن كانت ليلة أول أمس الغريبة على كل الليالي ليقوم الزوج بإدارة حوار مع الزوجة تخلله لهجة حادة لم ترض الزوجة التي قاسمته متاعب الحياة ليتطور الأمر ليقوم الزوج بالإمساك بالزوجة وضربها حتى خارت قواها بالسقوط وهي لا تصدق.

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لم يكتف الزوج بذلك بل قام بإصابة الزوجة بطلق ناري من مسدس بمنطقة الكتف ليعلو الصراخ أرجاء المنزل ليجتمع الجيران على المشهد الدامي وبإخطار شرطة الحاج يوسف قام المتحري بزيارة مكان الحادث ونقل جثمان الزوجة إلى مشرحة الأكاديمي، قام على إثره الطبيب الشرعي بتدوين أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لأسرتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية مع النيابة كما قامت شرطة مسرح الحادث بعمل الإجراءات اللازمة برسم كروكي والإجراءات الفنية.

كما ألقت القبض على الزوج المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي ليتوافد الأهل والأقارب لتشييع جثمان الزوجة في موكب حزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)