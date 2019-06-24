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نيوكاسل يعلن رحيل بنيتز

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أعلن نيوكاسل يونايتد، المنافس في الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن المدرب رفائيل بنيتز سيترك النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

وسيغادر الإسباني بنيتز، الذي انضم إلى نيوكاسل في مارس 2016، بعد أن قاد الفريق لاحتلال المركز 13 في الموسم الماضي.

وذكر نيوكاسل في بيان "من المحزن أن نعلن أن المدرب رفائيل بنيتز سيترك الفريق مع انتهاء عقده في 30 يونيو 2019".

وأضاف "حاولنا جاهدين تجديد عقد رفائيل لفترة جيدة من الزمن لكن لم يكن ولن يكون ممكنا التوصل إلى اتفاق مع رفائيل وممثليه".

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