نيوكاسل يعلن رحيل بنيتز

وسيغادر الإسباني بنيتز، الذي انضم إلى نيوكاسل في مارس 2016، بعد أن قاد الفريق لاحتلال المركز 13 في الموسم الماضي.
وذكر نيوكاسل في بيان "من المحزن أن نعلن أن المدرب رفائيل بنيتز سيترك الفريق مع انتهاء عقده في 30 يونيو 2019".
وأضاف "حاولنا جاهدين تجديد عقد رفائيل لفترة جيدة من الزمن لكن لم يكن ولن يكون ممكنا التوصل إلى اتفاق مع رفائيل وممثليه".
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