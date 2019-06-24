جنوب أفريقيا تعلن عن تشكيلتها الأساسية أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا

أعلن ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة كوت ديفوار التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم على أرض ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

جاءت تشكيلة جنوب أفريقيا ضد كوت ديفوار كالتالي، رونوين ويليامز في حراسة المرمى، سفيسو هلانتي ، بولي مخوانزي ، ثولاني هلاتشوايو ، تاماساكنا مخيزي ، كاموهيلو موكوتجو ، دين فورمان ، ليبوهانج مابوي ، ثيمبا زواني ، بيرسي تاو.

وسيكون منتخب جنوب أفريقيا متسلحا بالتاريخ عندما يواجه كوت ديفوار، حيث لم يتذوق منتخب "البافانا بافانا"، مرارة الهزيمة أمام كوت ديفوار قبل مباراة اليوم.

ويسجل منتخب جنوب أفريقيا الظهور الـ 11 في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي يمتلك فيه لقبا وحيدا في خزائنه عندما توج به عام 1996 بعدما تفوق في المباراة النهائية على تونس.

ويأمل منتخب جنوب أفريقيا في الظهور بشكل جيد بالنسخة الـ 32 من المونديال الأفريقي، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في 4 من آخر 5 مشاركات بالمسابقة.