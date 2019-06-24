أغويرو يتوعد ميسي بالانتقام

وصرح سيرخيو أغويرو عقب المباراة مازحا بأنه سينتقم من قائد التانغو ليونيل ميسي بسبب التقاط الأخير صورة له وهو نائم في غرفته بمقر إقامة بعثة منتخب الأرجنتين في البرازيل.
وقال أغويرو: "لقد كنت نائما ولا بد لي من الانتقام .. لن اتحدث عن الأمر ولكنكم كصحفيين ستعرفون قريبا".
وساهم أغويرو في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية لبطولة "كوبا أمريكا 2019"، بتسجيله هدف الأمان الثاني له في مرمى نظيره القطري (2-0)، خلال المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.
واحتل منتخب التانغو المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وبالتالي سيواجه نظيره الفنزويلي، وصيف بطل المجموعة الأولى، في دور الثمانية للبطولة.
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