"الزراعة المصرية": لا صحة لما تم تداوله من أن الطماطم مسرطنة

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، على قناة "ON E"، إن الطماطم تأثرت بظاهرة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى انتشار ما يسمى بـ"اللحم الأبيض"، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبعض المعاملات الأخرى التي يقوم بها الفلاحون في عمليات الري.
وأضاف أن "اللحم الأبيض" لا يشكل أي خطورة على صحة المستهلكين، مؤكدا أن الطماطم المصرية تشهد طفرة كبيرة، مع مختلف المحاصيل الزراعية، حيث ظهر ذلك من خلال زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، مثل الموالح التي أصبحت مصر الأولى عالميا في تصديرها، والبطاطس.
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