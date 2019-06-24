الجيش الأمريكي يطور أداة تحافظ على يقظة الجنود "بالحد من شرب القهوة"

طور باحثون من الجيش الأمريكي خوارزمية لضبط استهلاك الكافيين بين الجنود بشكل مثالي، كي يظلوا متيقظين لدى حرمانهم من النوم.

وأظهرت اختبارات النظام الجديد أنه قادر على زيادة فوائد الكافيين إلى الحد الأقصى، وحتى تقليل استهلاك القهوة.

وفي المتوسط، يقول فريق البحث إن الأداة المطورة عززت مستويات اليقظة بنسبة 40% تقريبا، ما يعني أن المشاركين يحتاجون عموما إلى 40% أقل من الكافيين ليشعروا باليقظة.

ويهدف نظام "الوصول-المفتوح" 2B-Alert Web 2.0 إلى تحديد الوقت المناسب للاستهلاك الأكثر أمانا وفعالية للكافيين.

وفي دراسة قُدمت عام 2018، قام الباحثون بإجراء مهام اليقظة الحركية (PVT)، وجمعوا بيانات حول نومهم واستهلاك الكافيين. ثم استخدمت الخوارزمية البيانات لحساب استراتيجية الجرعة الخاصة لكل فرد.

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وبناء على ذلك، أضاف فريق البحث مجموعة من العوامل الأخرى لتحسين النتائج، بما في ذلك فترات التأهب في جدول النوم والاستيقاظ، والحد الأدنى من مستوى التأهب المرغوب به، والحد الأقصى المسموح به من استهلاك الكافيين اليومي.

وقال كبير الباحثين، جاكوس ريفمان، إن أداة 2B-Alert Web الخاصة بنا تسمح للفرد بتعزيز الآثار المفيدة للكافيين مع تقليل استهلاكه إلى الحد الأدنى.

ويلاحظ الباحثون أن الأداة، التي تتوفر مجانا عبر الإنترنت، يمكن استخدامها للتطبيقات غير العسكرية. وأوضح ريفمان أنه باستخدام الخوارزمية التي تحدد متى وكيف يجب استهلاك الكافيين، يمكننا تحسين اليقظة بنسبة تصل إلى 64%، مع استهلاك الكمية الإجمالية نفسها من الكافيين.