السيسي يطالب بموكب عالمي لمومياوات مصر الملكية

وجاء طلب الرئيس المصري، خلال عرض وزير الآثار خالد العناني لخطة الوزارة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ووجه الرئيس المصري أيضا بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف التي ستنقل له المومياوات وببحيرة عين الصيرة.
وناقش الرئيس المصري أيضا الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث عرض وزير الآثار تطورات عملية إنشاء المتحف، بما في ذلك أعمال التشطيبات والتجهيزات، والاستعداد لمرحلة استقبال وعرض القطع الأثرية، والقاعات المتعددة الملحقة بالمتحف، ومنطقة الخدمات التجارية.
وأشار الوزير المصري إلى أنه من المقرر انتهاء العمل وافتتاح المتحف نهاية عام 2020.
كما عرضت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط استراتيجية الوزارة للحملة السياحية الترويجية لمصر لعام 2020، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أهم المحاور الرئيسية للحملة، وأن الوزارة خصصت جزءا للمتحف الكبير في كافة الأجنحة السياحية التي تشارك بها مصر في مختلف دول العالم.
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