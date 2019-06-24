"صلاح" يصطحب "مانى" لزيارة الأزهر الشريف

ينوى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، اصطحاب زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، لزيارة الأزهر الشريف ومقابلة شيخ الأزهر الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل احتضان مصر لكأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، التي تضم 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

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"ماني" كشف عن حصوله على وعد من محمد صلاح، باصطحابه في زيارة إلى مسجد الأزهر الشريف، حال نجاح النجم المصري محمد صلاح في هز شباك توتنهام، وهو ما تحقق بنهائي دوري أبطال أوروبا.