ينوى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، اصطحاب زميله بالريدز السنغالي ساديو ماني، لزيارة الأزهر الشريف ومقابلة شيخ الأزهر الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في ظل احتضان مصر لكأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، التي تضم 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.
"ماني" كشف عن حصوله على وعد من محمد صلاح، باصطحابه في زيارة إلى مسجد الأزهر الشريف، حال نجاح النجم المصري محمد صلاح في هز شباك توتنهام، وهو ما تحقق بنهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر "صلاح" يصطحب "مانى" لزيارة الأزهر الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.