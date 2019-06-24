رئيس الوزراء الماليزى يصف قمة "الآسيان الـ34" بـ"الناجحة والمثمرة"

وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، خلال زيارة عمل قام بها إلى تايلاند "قمة الآسيان" الرابعة والثلاثين، واستمرت أربعة أيام، بالـ"ناجحة، والمثمرة ".

وأضاف - خلال مؤتمر صحفي - عقب ختام أعمال القمة، بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم الإثنين أنه تم تحقيق إنجازات كثيرة خلال القمة، مشيرا إلى تقديم ملاحظات حول أداء "الآسيان ".

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي شارك في ثلاثة اجتماعات مع قادة "الآسيان" مع كل من: الممثلين من الجمعية البرلمانية المشتركة "للآسيان " و"شباب الآسيان" والمجلس الاستشاري للأعمال التجارية "للآسيان"، فضلًا عن المشاركة في افتتاح أعمال قمة "الآسيان 34 " ومخيم "قادة الآسيان "، أمس الأحد، حيث رافقه كل من: وزير الخارجية، سيف الدين عبد الله، ووزير التجارة الدولية والصناعة داريل لياكينج، ووزير الشئون الاقتصادية محمد عزمين علي.

يشار إلى أن دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" طرحت خلال القمة عرضًا مشتركًا لاستضافة "مونديال 2034".

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وقال رئيس الوزراء الماليزي، إن خمس دول من الدول الأعضاء بالرابطة قد ناقشت هذه الفكرة خلال القمة.

وأضاف- خلال المؤتمر الصحفي- أنه إذا عرض على بلاده استضافة كأس العالم بشكل منفرد، فلا يمكن أن تستضيفه، مشيرة إلى إمكانية استضافة المونديال بمشاركة جميع دول "الآسيان".

وأضاف قائلًا إنه يمكن تنظيم المباريات في جميع دول "الآسيان" مثلما استضافت اليابان وكوريا الجنوبية كأس العالم عام "2002".

وكان رئيس "رابطة الآسيان " الجنرال براويث تشان تشا، قد أعلن في وقت سابق، أن "الآسيان" وافقت على طرح عرض مشترك لاستضافة كأس العالم عام 2034.