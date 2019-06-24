المجلس العسكري يُبعد رجال البشير عن المشهد السياسي

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الانتخابات، مشيراً إلى أهمية تشكيل حكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.

ولفت إلى الدور الحيوي الذي تؤديه قوات الدعم السريع السودانية في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

