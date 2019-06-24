سامح شكري: التوافق السوداني هو المخرج لحل الأزمة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا مجال من قبل مصر لطرح أفكار توافقية بشأن الوضع في السودان، لأن هذا شأن سوداني داخلي، مشددا على ضرورة أن يحدث توافق سوداني على أسس المبادرات والفكر السوداني من أجل حل الأزمة وتحقيق الاستقرار، والتوصل لحكومة انتقالية وخطة للمستقبل.

وأضاف شكري في حوار مع قناة "روسيا اليوم" على هامش زيارته الحالية لموسكو، أن مصر تدعم الحل السلمي للأزمة اليمنية، وتبذل مساعي دعما للشرعية هناك من خلال تأمين البحر الأحمر ومنطقة باب المندب من أي اعتداء أو تجاوز، وتدعم المسار السياسي من خلال مجهودات الأمم المتحدة؛ من أجل عودة الاستقرار على أساس مخرجات الحوار الوطني.

