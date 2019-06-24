المجلس العسكري يطلب من الوسطاء الأفارقة تقديم رؤية مشتركة بأسرع وقت

أكد الفريق أول شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الحرص على وحدة الصف الوطني و"الانتقال السلس نحو التحول الديمقراطي المنشود".

وأشار كباشي في مؤتمر صحفي، إلى أن "السودان دولة مستقلة لا تقبل الإملاءات أو الحلول المسبقة التي تهدد الأمن القومي".

وقال إن "هناك العديد من المبادرات من الدول الصديقة والشقيقة ورحبنا بها جميعا، وطلبنا منهم إرجاءها لإتاحة الفرصة للمبادرة المشتركة".

وكشف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن وجود اتصالات مع قوى الحرية والتغيير، ولكن عبر الوسطاء.

وبالنسبة للمبادرات، لفت كباشي إلى أنه تم الترحيب بمبادرة الاتحاد الأفريقي "التي كانت تعمل على تقريب وجهات النظر بيننا وبين قوى الحرية والتغيير"، مؤكدا أن اللجنة السياسية بالمجلس "لم تعرض المبادرة الإثيوبية علينا ولم ندرسها لأنها كانت منفردة".

