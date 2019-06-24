مواطن يلقي مصرعه وحرق دراجته البخارية

تلقى قسم شرطة السلام بمحلية أم بدة بلاغاً من رقيب شرطة أفاد في بلاغه بأن مجهولين تعدوا بالضرب على المجني عليه وطعنوه بسكين في أجزاء متفرقة من جسده مسببين له الوفاة.

قامت على إثره الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة أفاد الشاكي في أقواله بأنه كان متواجداً داخل منزله وعند خروجه وجد المجني عليه ملقي على الأرض وعليه آثار اعتداء، كما وجد موتر محروقاً واتضح بأن المجني عليه ألقى القبض عليه بواسطة المواطنين، وتم الاعتداء عليه بالضرب.

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ويتابع المتحري حسب صحيفة الدار، الإجراءات للقبض على المتهمين الذين قاموا بالتعدي على المجني عليه مسببين له الوفاة وتدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)