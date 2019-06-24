سلطات سجن كوبر تنفذ حكم الإعدام في مواجهة مدانين بالقتل والاغتصاب

التاريخ: 24-يونيو-2019
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نفذت سلطات سجن كوبر أمس حكم الإعدام في مواجهة مدانين بالقتل والاغتصاب تحت المواد 130/45ب(149) بولاية دارفور، وذلك بعد إصدار الأحكام عليهم بمحكمة نيالا وكادوقلي على خلفية تورطهم في القتل والاغتصاب وقد أيدت أحكامهما من جميع مراحل التقاضي ومن ثم موافقة رئاسة الجمهورية على تنفيذ أمر الإعدام وقد قامت سلطات السجن الاتحادي بكوبر بعمل كافة إجراءاتها المتبعة حيال عملية التنفيذ من إخطار أولياء الدم وإخضاع المنفذ فيهم لعملية الفحص بواسطة الطبيب المختص وعملية الوزن وبإشراف محكمة بحري.
وقد جرت عملية التنفيذ وسط إجراءات مشددة ووفقاً للتفاصيل الأولية حسب صحيفة الدار، أن (م) مدان 130 في قتل أما (الثاني) قد قام باغتصاب طفلة ليتم من قبل أفراد أسرتها تدوين بلاغ ومن ثم إجراءات محاكمة فور توجيه الاتهام له عليه أصدر حكم الإعدام في مواجهته من قبل المحكمة المختصة بقضايا الطفل بموجب قانون 2010م وأيد القرار الصادر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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