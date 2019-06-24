التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة لقى اثنان من أفراد قوات الدعم السريع مصرعهما اثر اصطدام دراجة بخارية كانت تقلهما بعربة بوكس بالشارع العام بمنطقة (الخرسانة) بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. Advertisements وقال مصدر إن الحادثة وقعت أثناء مرور الضحيتين مستقلين دراجة نارية واصطدما بعربة بوكس بدون لوحة، وتوفيا في الحال واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة (2) من أفراد “الدعم السريع” في حادث بالخرسانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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