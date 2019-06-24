مصرع فتاة أنقلب عليها “تكتك”

التاريخ: 24-يونيو-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements لقيت فتاة مصرعها اثر انقلاب سيارة نقل صغيرة “تكتك” عليها، بمنطقة “حجر المك” وكشف مصدر أنه حدث اصطدام بين سيارة النقل الصغيرة وركشة وقفزت عربة النقل حيث كانت تتواجد الفتاة، مضيفاً أن الفتاة توفيت في الحال، وأشار المصدر حسب صحيفة المجهر، إلى أن أهل الفتاة رفضوا تشريح الجثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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